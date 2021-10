PROMO winback Vodafone: 50GB a soli 7€ al mese

La PROMO winback per eccellenza di Vodafone continua ad essere proposta tramite SMS ad alcuni ex clienti. Questa volta la sua scadenza è stata fissata per il 19 Ottobre 2021.

PROMO winback Vodafone: i dettagli

La tariffa esclusiva e riservata a chi ha ricevuto il messaggio di rientro gode di ben 50 Giga di traffico dati in 4.5G sulla Giga Network dell'operatore ex Omnitel, minuti senza limiti verso tutti gli operatori mobili e fissi italiani, SMS illimitati verso tutti. Il tutto corrispondendo un canone mensile pari a 7 euro.

Il messaggio che Vodafone sta inoltrando ad un target definito di ex clienti è il seguente:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 19/10

La promozione a 7 euro mensili offre anche la possibilità di test per un mese grazie al servizio Vodafone Open.

Costi ed altro

Come possiamo intuire dall'SMS il costo della SIM così come quello richiesto per l'attivazione dell'offerta sono entrambi GRATUITI.