Vodafone ha prorogato nuovamente la scadenza della sua PROMO Internet Unlimited, attivabile online senza vincoli fino al 25 Luglio 2021.

PROMO Vodafone Internet Unlimited: i dettagli

La tariffa base offre internet illimitato con velocità variabile a seconda della tecnologia fino a 2.5 Gigabit al secondo, modem incluso con Wi-Fi Optimizer e chiamate senza limiti dal telefono fisso verso qualsiasi operatore di telefonia fissa o mobile. Tutto questo a soli 25,90 euro mensili. Questa offerta è attivabile sia in ADSL che in FTTC o FTTH, non c'è alcuna differenza di prezzo tra le varie opzioni disponibili. Inoltre, la velocità della connessione può variare sia per la tecnologia che per altri fattori tecnici.

Grazie all'iniziativa Vodafone Open è possibile provare il servizio per un mese ed in caso di insoddisfazione potete richiedere i soldi indietro. Inoltre, la nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station è disponibile solamente per le attivazioni in FTTH.

Costi ed altro

Oltre alla Open che vi permette di testare il servizio per 30 giorni, questa tariffa ha dalla sua parte il fatto di non avere vincoli contrattuali. Praticamente sarete liberi di disdire senza costi semplicemente restituendo il Modem in comodato d'uso gratuito fornito dall'operatore rosso.

L'attivazione della Internet Unlimited è completamente gratuita ed è attualmente in promozione fino al 25 Luglio 2021.

