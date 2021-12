Promo Very Xmas: ora anche in versione winback!

La Promo Very Xmas è ora disponibile anche in versione winback. In pratica, viene proposta ad alcuni ex clienti Very Mobile o WINDTRE.

Promo Very Xmas: i dettagli

La promozione offre un bundle di 220 Giga di traffico dati in 4G su rete WINDTRE fino a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili di qualsiasi gestore e SMS senza limiti e verso tutti. Il tutto a soli 9,99 euro ogni mese. La tariffa in questione comprende anche 6,6 Giga di internet in Europa fino al 30 Giugno 2022 grazie ai nuovi accordi sul roaming.

Il messaggio winback inoltrato dal virtuale è il seguente:

Passa a Very entro il 20/12 con la nostra offerta più GIGAntesca di sempre! 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/promov o nei negozi Very.

L’offerta è disponibile anche per chi proviene da determinati MVNO come Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, 1Mobile, Tiscali, Feder Mobile ed altri.

Costi ed altro

Come potete leggere dall’SMS, richiedendo il passaggio del proprio numero online il costo di attivazione e quello richiesto per la scheda SIM sono entrambi completamente GRATIS. È possibile aderire a tale promo entro il 20 Dicembre 2021.