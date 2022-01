PROMO Very Xmas: 220GB a 9,99€ fino al 7 Febbraio

La PROMO Very Xmas disponibile in portabilità durante le festività natalizie è stata prorogata ufficialmente fino al 7 Febbraio 2022.

PROMO Very Xmas: i dettagli

L'offerta telefonica da poco prorogata gode di ben 220 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download ed upload sulla Top Quality Network di WINDTRE, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile e SMS illimitati. Tutto per soli 9,99 euro al mese. Inoltre, grazie ad i nuovi accordi sul roaming europeo sono presenti ben 6,6 Giga da utilizzare in qualsiasi Paese dell'Unione Europea senza costi aggiuntivi. Inoltre, tutte le promo del virtuale di proprietà WINDTRE hanno già il blocco dei servizi a sovrapprezzo preimpostato.

Very Xmas è attivabile solo richiedendo la portabilità da Iliad, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, BT Enia, DIGI Mobil, ERG Mobile, Feder Mobile, Lycamobile, Noitel, Rabona Mobile, 1Mobile, Tiscali ed altri MVNO meno conosciuti.

L'offerta include i servizi di reperibilità ed è inoltre priva di vincoli e di costi extra. Inoltre, anche i già clienti possono passare alle nuove promo senza costi di attivazione proprio come succede per i nuovi clienti.

Costi ed altro

Spedizione, SIM e attivazione sono completamente GRATIS se richiedete la portabilità ONLINE. Tale tariffa è disponibile fino al 7 Febbraio 2022.