PROMO Very Nuovi Numeri: 50GB a 5,99€ con Cashback

La PROMO Very dedicata a chi intende attivare Nuovi Numeri spendendo una cifra davvero molto ridotta ogni mese. Nello specifico, anche il bundle offerto è davvero niente male

Il tutto segue la policy attuale del virtuale di WINDTRE, ossia, offre il cosiddetto Cashback. Questa iniziativa in pratica regala un mese gratis a tutti i nuovi clienti Very Mobile.

Very Nuovi Numeri: scopriamo come attivare la PROMO con 1 Mese regalato

La promo in questione prevede ben 50 Giga di traffico dati mobili su rete WINDTRE con velocità massima stanziata a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti di chiamate verso tutti e senza alcun limite ogni mese ed anche SMS illimitati. Tutto questo ad un prezzo davvero molto interessante. Parliamo infatti di 5,99 euro mensili.

Nel costo mensile troviamo anche compresi ben 5,5 Giga di internet da utilizzare in roaming in tutta Europa.

La promozione è disponibile ed attivabile, in questo caso, solo per chi necessita di avere una nuova numerazione. Esiste però la stessa promo anche per chi desidera cambiare gestore.

VeryMobile come da tradizione permette di acquistare anche le proprie eSIM in caso di dispositivo compatibile. Inoltre, nei 5,99 euro ogni mese ci sono anche i servizi Ti Ho Cercato, il RingMe e la navigazione in tethering gratuita.

Il cambio offerta è disponibile tramite app ed è completamente gratuito. Inoltre, i servizi a sovrapprezzo sono già bloccati di default. Stessa cosa per gli SMS bancari e per le chiamate internazionali.

Costi ed altro

Per attivare questa offerta è davvero semplicissimo, il tutto si svolge ONLINE con una procedura molto efficace. La promozione ha un contributo iniziale pari a soli 1,99 euro una tantum, oltre ovviamente alla prima mensilità. In pratica, la prima volta sarà necessario sborsare 7,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.