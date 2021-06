La Promo Very Flash con 200 Giga a meno di 8 euro mensili sarà disponibile ancora per 3 giorni. Il second brand WINDTRE ha infatti impostato un countdown per la scadenza di questa tariffa, questo significa che dal 1 Luglio non potrà essere più attivata.

Promo Very Flash: ultimi giorni

La Very Flash è attivabile sia online sia per gli ex clienti Very che hanno ricevuto il messaggio per rientrare con l'operatore low cost di WINDTRE. La promozione in questione prevede 200 Giga di internet in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7,99 euro al mese. Il canone mensile della promo mette a disposizione anche ben 4,4 Giga dedicati per la navigazione in roaming.

La promo è attivabile solo in portabilità da alcuni operatori virtuali. Tra questi troviamo Poste Mobile, Coop Voce, Iliad, Fastweb ed altri.

Inoltre, sono previsti secondo la normativa sul roaming ben 4,4 Giga da utilizzare in Unione Europea. Il traffico voce, invece, è disponibile senza limitazioni anche sul suolo europeo.

Costi ed altro

La tariffa last minute con scadenza fissata al 30 Giugno 2021 ha un costo di attivazione completamente gratuito. Inoltre, la spedizione a casa della SIM è a carico di Very. Questo significa che il totale da pagare la prima volta sarà di soli 7,99 euro che altro non è che il prezzo mensile per la promo.

Anche questa promo offre i servizi di reperibilità Ti Ho Cercato e RingMe, entrambi compresi senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe