PROMO Very 220GB: continua ancora fino al 14 Marzo

L'operatore virtuale del Gruppo CK Hutchison, azienda che in Italia controlla anche WINDTRE, continua a proporre la sua PROMO Very 220GB a meno di 10 euro al mese.

La promo che vedremo nel dettaglio tra poco, è disponibile solo richiedendo la portabilità da specifici gestori ed in queste settimane propone anche 5€ di ricarica OMAGGIO.

Il tutto con la qualità di WINDTRE, un operatore che in questi anni ha investito molti soldi per coprire la maggior parte dello stivale.

Dunque, se vuoi avere una tariffa tutto incluso con tantissimi Giga da usufruire, la soluzione di Very Mobile è sicuramente una delle migliori in circolazione.

PROMO Very 9,99: i dettagli

La tariffa del second brand di WINDTRE offre un bundle internet pari a 220 Giga in LTE con velocità massima fino a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti illimitati verso qualsiasi operatore sia mobile che fisso nazionale e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Tutto questo per soli 9,99 euro al mese con rinnovo su credito residuo. Nel canone mensile, inoltre, troviamo i servizi di reperibilità RingMe e Ti ho Cercato, la navigazione in modalità hotspot gratuita ed anche la possibilità di usufruire di 6,6 Giga di internet in tutt'Europa grazie al roaming.

Questa promozione a meno di 10 euro al mese è attivabile solamente in portabilità e solo se si richiede di cambiare gestore con provenienza da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile. Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

Altro da sapere?

Oltre ai 5 euro di ricarica omaggio, questa tariffa non prevede contributi iniziali. Questo significa che per attivare la Very 9,99 saranno necessari solo 9,99 euro una tantum che altro non sono che il canone mensile.