PROMO Spusu50: continua a 5,98€ anche a Gennaio!

La PROMO Spusu50 del virtuale austriaco è ancora attivabile anche per tutto il mese di Gennaio 2022.

PROMO Spusu50: i dettagli

La promozione dell’operatore MVNO su rete WINDTRE offre ogni mese 50 Giga di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 100 Giga di riserva dati, 2000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili e 500 SMS verso tutti. Il tutto a soli 5,98 euro mensili, meno di 6 euro al mese!

L’offerta Spusu 50 non prevede vincoli contrattuali ma il costo mensile viene addebitato su metodo di pagamento come PayPal, Mastercard, Visa oppure tramite RID bancario.

Oltre al bundle internet nazionale troviamo anche 3,92 Giga da utilizzare in roaming in tutto il suolo europeo.

La promo in questione è disponibile anche per i già clienti Spusu e non prevede costi di cambio piano. Per quanto concerne i nuovi utenti di questo virtuale, è possibile acquistare la tariffa sia richiedendo un nuovo numero sia tramite portabilità da qualsiasi altro gestore.

Costi ed altro

L'offerta a meno di 6 euro al mese è disponibile ONLINE fino al 31 Gennaio 2022. In fase di attivazione è possibile richiedere la eSIM oppure la scheda standard allo stesso costo.

È previsto un contributo iniziale pari a 15,88 euro. In questo ammontare troviamo 9,90 euro per la scheda SIM e 5,98 euro per la prima mensilità.