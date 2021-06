Continua anche per il mese di Luglio la promo ad un prezzo davvero molto interessante del virtuale austriaco Spusu Italia denominata Spusu50.

Promo Spusu50: i dettagli

L'offerta dell'operatore MVNO sotto rete WINDTRE offre un ricco pacchetto con 50 Gigabyte di traffico dati in 4G+, 100GB di riserva, 2000 minuti verso tutti sia in Italia che in Europa e 500 SMS a soli 5,98 euro ogni mese. Grazie alla Top Quality Network è possibile navigare fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload. Le tariffe di Spusu Italia prevedono l'addebito automatico tramite carta di credito, conto corrente oppure attraverso PayPal. Questo non comporta alcun vincolo di permanenza contrattuale. Inoltre, il bundle internet disponibile in roaming è pari a 3,3GB fino a fine anno. A partire dal 2022, saranno infatti ben 4GB.

Tale promozione è attivabile sia in portabilità sia richiedendo un nuovo numero. Inoltre, anche i già clienti del virtuale potranno attivare la tariffa senza alcun problema.

Costi ed altro

Anche per il mese di Luglio, la Spusu 50 non prevede alcun costo di attivazione. La spesa iniziale da sostenere solo la prima volta è di 15,88 euro e prevede il contributo per la SIM di 9,90 euro e quello relativo alla prima mensilità pari a 5,98€. Inoltre, la spedizione è completamente gratuita.

