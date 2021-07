La Promo Spusu 50 dell'omonimo operatore virtuale a meno di 6 euro al mese è stata confermata anche per tutto il mese di Agosto.

Promo Spusu 50: i dettagli

La tariffa in questione offre un bundle di 50 Giga di internet in 4G+ sulla Top Quality Network fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 100GB di riserva, 2000 minuti di chiamate verso tutti sia in Italia che in Europa e 500 messaggi a soli 5,98 euro al mese. Il costo mensile dell'offerta Spusu Italia viene rinnovata mensilmente su conto corrente, carta di credito oppure tramite PayPal. Ogni offerta non ha nessun vincolo contrattuale sebbene i rinnovi avvengono in automatico. Inoltre, la promo in questione prevede anche del traffico in roaming che ammonta a 3,3 Giga per tutto il 2021. Mentre, a partire dal 2022 saranno pari a 4GB.

La Spusu 50 è disponibile sia per i già clienti del virtuale austriaco che per i nuovi clienti. Inoltre, è possibile attivare questa tariffa sia richiedendo un nuovo numero che in portabilità da qualsiasi gestore.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto poc'anzi è disponibile fino al 31 Agosto 2021. Il costo iniziale è pari a 15,88 euro e comprende il costo della SIM pari a 9,90 euro e quello relativo al primo mese che ammonta a 5,98 euro. Infine, la spedizione a domicilio per le nuove attivazioni è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe