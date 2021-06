La Promo Speed Power di JustSpeed, nuovo brand per le connessioni in FTTH di Linkem, è stata prorogata fino al 30 Giugno 2021.

Promo Speed Power: i dettagli

Super Power del nuovo JustSpeed by Linkem offre internet illimitato in tecnologia FTTH fino a 1 Gigabit in download e 300 Mbps in upload ed il modem ZTE SpeedPower incluso. Tutto questo a 24,90 euro ogni mese per il primo anno. Successivamente, la promo Super Power prevederà un costo mensile pari a 29,90 euro.

Come la maggior parte degli apparati offerti con le varie tariffe di internet a casa anche questo di JustSpeed è completamente incluso e non prevede alcun costo mensile. Il brand per la FTTH di Linkem offre con questa promo anche un'assistenza dedicata anche per i clienti più esigenti, anche questo servizio è compreso con i 24,90 euro di canone.

Costi ed altro

La Promo Start che riduce il costo per 12 mesi è valida fino a fine mese. Quest'iniziativa sconta il contributo iniziale che dovrebbe essere pari a 100€, mentre, in questo caso non prevede alcun costo. L'offerta in questione è vincolata per vc, in caso di recesso dopo i 24 mesi è previsto un corrispettivo di 27,40 euro. Inoltre, in questo caso bisognerà restituire il Modem incluso in comodato d'uso gratuito.

