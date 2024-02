Promo San Valentino di pCloud: fino a 20 TB per sempre tuoi con il 69% di sconto

Il noto servizio di cloud storage pCloud ha scelto di vestire i panni di Cupido per questo San Valentino: gli utenti che acquistano un piano a vita da 2 TB o 10 TB possono regalare un piano della stessa dimensione alla persona che amano o a una persona speciale.

Questo significa che se si sceglie il piano Ultra 10 TB, grazie alla promo di San Valentino di pCloud si riceveranno in totale 20 TB. In più è disponibile un maxi sconto del 69%, che fa crollare il prezzo da 3.780 euro a 1.190 euro. Con la certezza che consumare 20 TB, tra te e la persona con cui vuoi condividere questo regalo di San Valentino, sarà un’impresa difficile, se non impossibile.

L’offerta di pCloud per San Valentino

La nuova promozione per San Valentino di pCloud riguarda i piani a vita da 2 TB e 10 TB. Come spiegato nell’introduzione, l’offerta prevede la possibilità di regalare un piano della stessa dimensione a un’altra persona. E per un regalo così, è naturale che non sia una persona qualunque.

Il piano a vita Premium Plus 2 TB è in offerta a 399 euro, per effetto del 67% di sconto sul prezzo di listino di 1.198 euro. Il pagamento è unico, questo significa che si paga una sola volta.

Lo stesso discorso vale per il piano Ultra 10 TB, che prevede un pagamento unico di 1.190 euro invece di 3.780 euro grazie al 69% di sconto. Dieci TB che diventano in automatico 20 TB, potendo regalare lo stesso piano a un’altra persona.

Tutti i piani pCloud offrono numerose funzionalità di condivisione e sicurezza avanzate, mantenendo una semplicità d’uso impareggiabile rispetto alla concorrenza. Sul fronte della sicurezza, c’è la garanzia del protocollo TLS/SSL, che il servizio applica in automatico durante il trasferimento dei file dal proprio dispositivo personale ai server pCloud.

Cogli al volo l’opportunità di regalare un piano a vita pCloud fino a 10 TB alla persona a cui tieni di più al mondo per farle un regalo speciale di San Valentino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.