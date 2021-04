Le Promo di Lyca Mobile della gamma PortIN a partire da 5,99 euro mensili sono ancora attivabili fino al 30 Aprile 2021.

Lyca PortIN: le promo nel dettaglio

Le offerte PortIN sono tre e permettono l’attivazione di un piano tariffando solo passando il proprio numero al virtuale Lyca Mobile. Tra le promozioni di questa gamma troviamo le seguenti:

PortIN 5,99 : la prima tariffa offre un bundle di 70 GB di internet, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e SMS sempre senza limiti a soli 5,99€ al mese .

: la prima tariffa offre un bundle di di internet, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e SMS sempre senza limiti a soli . PortIN 7,99 : questa promo prevede 80 Giga di dati con minuti e SMS senza limiti al prezzo di 7,99 euro mensili .

: questa promo prevede di dati con minuti e SMS senza limiti al prezzo di . PortIN East: l’ultima offerta gode di 60GB di traffico internet, minuti e SMS illimitati in Italia e 100 minuti al mese verso India, Pakistan, Europa, Bangladesh, USA e Canada. Tutto questo a 10,99 euro ogni mese.

Queste promo dedicate per la portabilità da altro gestore prevedono il rinnovo ogni 30 giorni su credito residuo. Nel caso in cui non ci sia credito disponibile, è necessario riattivare la tariffa con un semplice SMS.

Lyca utilizza la rete Vodafone in 4G e permette di navigare con queste offerte fino a 60 Mbps in download e upload.

Costi ed altro

Queste promozioni di Lyca Mobile non prevedono alcun costo di attivazione e sono attivabili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.

