Promo Passa a Vodafone: 50GB a 7€ al mese, pare

Grazie alla Promo Passa a Vodafone l'operatore rosso sta cercando di riconquistare alcuni suoi ex clienti che ora utilizzano un altro gestore. Tale tariffa prevede minuti, SMS e Giga a soli 7 euro mensili.

Promo Passa a Vodafone: proposta anche per il nuovo anno

La promozione low-cost, attivabile solo tramite SMS winback, prevede 50 Giga di traffico internet in 4G e 4.5G sulla rete di qualità dell’operatore rosso, minuti illimitati verso qualsiasi gestore mobile e fisso presente in Italia, SMS senza limiti e verso tutti. La tariffa è disponibile a soli 7 euro ogni mese con rinnovo su credito residuo.

Questa promo è disponibile per tutti i clienti che hanno ricevuto l'SMS di rientro in Vodafone. Ecco come viene inoltrato:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 20/01

Costi ed altro

Come potete leggere dal messaggio che abbiamo riportato sopra, non è previsto alcun contributo per l'attivazione della promo né tantomeno quello relativo alla scheda SIM. La promozione è attivabile fino al 20 Gennaio 2022.