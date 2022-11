Promo MOZZAFIATO per questo monitor da gaming curvo di KTC (219€)

Approfitta del Black Friday per realizzare il desiderio di possedere un monitor da gaming curvo di altissima qualità. Uno dei più celebri modelli di KTC è in promozione a prezzo pazzesco su GeekBuying, proprio in occasione del goloso periodo di offerta.

Risoluzione 2K (2560X1440), refresh rate che arriva a 165Hz, tempo di risposta (MPRT) di 1ms, supporto all’HDR10 e a 16,7 milioni di colori. Un prodotto di altissima qualità, che arriva con in dotazione un treppiede speciale. Grazie a lui, potrai agevolmente decidere se posizionare lo schermo sulla scrivania e regolarne l’inclinazione a piacimento. Diversamente, potrai fissarlo al muro senza alcun problema.

A rendere incredibilmente realistica l’esperienza di gioco ci pensa la curvatura da 1500R e anche la piena compatibilità con i sistemi FreeSync e G -Sync. Grazie a loro, elimini il rischio di sovrapposizioni di fotogrammi e puoi godere di immagini sempre perfette.

Uno schermo che naturalmente è perfetto per giocare, ma in realtà è l’ideale per qualsiasi utilizzo. Non credere di doverti limitare: sfruttalo per il quotidiano, anche mentre lavori o ti godi un film. A proteggere la vista, anche durate l’utilizzo super prolungato, c’è una modalità dedicata, che abbassa al minimo le emozioni di luce blu pur mantenendo al massimo la qualità.

Insomma, tantissima qualità per questo monitor curvo da gaming, firmato KTC. Approfittando delle promozioni del Black Friday, puoi scegliere di portare a casa l’edizione da 27″ oppure quella da 32″. Decidi in base alle tue esigenze, ma ricordati di utilizzare i codici sconto che ti segnalerò a breve: rappresentano l’unico modo per spuntare il prezzo più basso. Eccoli entrambi:

edizione da 32″ a 239,76€ invece di 426,68€: mettilo nel carrello e applica il codice “NNNGREGK32” prima di completare l’ordine;

versione da 27″ a 219,76€ invece di 355,57€: metti lo schermo nel carrello e inserisci il codice “NNNGREGK27” prima di pagare.

Le spedizioni sono rapide e assolutamente gratuite direttamente da magazzino europeo. Puoi anche pagare in tre rate assolutamente a tasso zero. Occasioni super ghiotte grazie alle promozioni di GeekBuying. Attento però: mancano solo poche ore alla fine dello sconto lampo!

