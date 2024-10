Promo Leroy Merlin: sconto del 10% per chi scarica l'app

Leroy Merlin, famosissima azienda francese specializzata nel campo del fai da te e dell’arredamento, torna con una nuova promozione: uno sconto del 10% su tutto, ma soltanto scaricando l’app.

Sconto 10% Leroy Merlin: come riceverlo

La promozione Leroy Merlin è attiva solo per i membri Homy che scaricano l’applicazione, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Il codice promozionale, che dà diritto al 10% di sconto, si trova nella home dell’app.

Lo sconto è valido dal 22 ottobre al 28 ottobre a partire da 149 euro di spesa. Potranno, inoltre, utilizzarlo solo i membri Homy, il programma fedeltà gratuito di Leroy Merlin che permette di accedere a sconti immediati, finanziamenti, prestiti e molto altro.

L’app, invece, offre diverse funzionalità: verifica dello stock nei punti vendita, pianificare acquisti, calcolo delle quantità, tracciamento degli ordini, promo e offerte personalizzate, membership e punti Homy, scan del barcode per ottenere info aggiuntive sui prodotti in negozio.

Per ottenere il 10% di sconto da Leroy Merlin, su una spesa minima di 149 euro, ti basterà quindi scaricare l’applicazione per dispositivi mobili, accedere (e in caso registrarsi al programma Homy) e cercare il codice promozionale presente sulla home.