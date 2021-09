Kena Mobile, operatore low-cost del gruppo Telecom Italia, mette a disposizione nel suo sito web la sua Promo Kena Flash, dedicata ai clienti di alcuni MVNO.

Promo Kena Flash: i dettagli

La tariffa, disponibile solo in portabilità, offre 70 Giga di internet in 4G fino a 30 Mbps in download ed upload di velocità, minuti senza limiti verso tutti gli operatori fissi e mobili presenti in Italia e SMS sempre illimitati e verso tutti gli operatori. Il tutto ad appena 7,99 euro al mese. Tale promo risulta attivabile per tutti i clienti che intendono passare da Iliad, Lycamobile, Poste Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile e Fastweb.

Inoltre, incluso nel canone mensile troviamo anche ben 4,5 Giga di internet in 3G da utilizzare in Unione Europea.

Anche questa Flash comprende i servizi Lo Sai e Chiama Ora e l'ascolto della Segreteria Telefonica. Tale promo è disponibile sia online sia nei Negozi Autorizzati.

Costi ed altro

Il costo di attivazione, quello per la SIM e la consegna a casa della stessa sono tutti compresi ed a carico dell'operatore ex Noverca.