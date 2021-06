Per soli due giorni Vodafone offrirà la sua Promo Internet Unlimited ad un prezzo davvero molto competitivo. Vediamo tutti i dettagli in merito a questa scontistica.

Promo Internet Unlimited: PREZZO SHOCK

La nuova proposta per attivare internet a casa dell'operatore rosso prevede la Fibra fino ad 1 Gigabit di velocità, il modem incluso con Wi-Fi 6, chiamate illimitate dal fisso incluse verso tutti sia fissi che mobili in Italia ed una SIM dati con 150 Giga al mese. Tutto questo pacchetto è disponibile a soli 25,90 euro al mese.

La nuova Vodafone Station con Wi-Fi 6 è disponibile solo per le attivazioni in FTTH, mentre, i clienti in Fibra Misto Rame e ADSL riceveranno il modem senza questa nuova tecnologia.

Visto lo sconto applicato, l'offerta in questione non gode dei 2 mesi gratuiti. L'iniziativa delle due mensilità gratis è inclusa solo nella promozione Giga Family Infinito

Edition acquistabile online a 39,90 euro ogni mese.

Costi ed altro

Internet Unlimited non prevede alcun contributo iniziale. La tariffa, inoltre, non prevede vincoli contrattuali, sarete quindi liberi di andarvene quando lo vorrete! In questo caso però siete tenuti a restituire la Vodafone Station entro 30 giorni dalla richiesta di recesso o cambio gestore. Infine, come abbiamo anticipato all'inizio, la promo è valida online fino al 12 Giugno 2021, salvo eventuali proroghe.

