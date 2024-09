Promo EasyJet: 20% di sconto per viaggiare fino a marzo 2025

Non solo d’estate si viaggia: con la nuova promozione di EasyJet parti da ottobre a marzo con sconti fino al 20%. Puoi approfittare dell’offerta fino alla mezzanotte del 23 settembre, per viaggi su tutte le principali rotte coperte dall’azienda. È un’occasione unica per pianificare la prossima uscita fuori porta, che sia un weekend oppure le vacanze invernali, risparmiando notevolmente sul prezzo del biglietto. La promozione è limitata a 250 mila posti.

Le destinazioni più belle da raggiungere con EasyJet

La rete EasyJet è molto ampia: centinaia le destinazioni sparse per tutta Europa, dall’estremo Nord al profondo Sud. Qualche idea di viaggio? Rovaniemi, in Finlandia, per visitare la casa di Babbo Natale. Oppure i meravigliosi mercatini natalizi sparsi un po’ in tutta Europa, da Monaco di Baviera a Praga, città dai mille angoli romantici.

Per chi cerca temperature più miti, il consiglio è di prenotare un volo per le rotte dirette sul Mediterraneo: l’Andalusia spagnola, Cipro, Atene e Tenerife sono tra le opzioni più interessanti offerte da EasyJet. La compagnia aerea vola da tutti i principali aeroporti italiani, da Milano a Roma, da Venezia a Bergamo, ma anche Palermo, Bari e Bologna.

Grazie alla promozione EasyJet, parti dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025 risparmiando notevolmente sul prezzo del biglietto, che sarà scontato fino al 20%. L’offerta è valida per i viaggi prenotati entro la mezzanotte del 23 settembre, sul sito web della compagnia aerea. È, inoltre, limitata a 250 mila posti: in ogni caso si tratta di un’occasione d’oro per chi ama pianificare i propri viaggi con discreto anticipo.