PROMO con GIGA e minuti a meno di 5 euro? ECCOLE

Oggi vi presentiamo tutte le promo che abbiamo scovato tra i vari operatori virtuali che permettono di avere internet e minuti ad un prezzo mensile massimo di 5 euro. Ormai, il mondo delle telco è diventata una vera e propria giungla dove persino i virtuali fanno di tutto per accaparrarsi i clienti con offerte da capogiro.

Tra le varie proposte abbiamo selezionato quelle di Very Mobile, operatore virtuale di WINDTRE, Rabona Mobile, 1Mobile, NTmobile, Poste Mobile, MVNO su rete Vodafone e Spusu, gestore austriaco che utilizza le infrastrutture del carrier con la Top Quality Network.

Promo a meno di 5 euro: ecco i dettagli

La più interessante e vantaggiosa promozione che abbiamo trovato tra i vari siti è la Più++ di NTmobile che si rinnova una volta l’anno a 29,94 euro e prevede 30 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download con minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali. Il prezzo mensile è praticamente pari a 2,49 euro. La sua sorella maggiore, denominata Metà prevede sempre su base annuale il pagamento anticipato di 47,88 euro con 50 Giga di internet su rete Vodafone e minuti senza limiti di chiamate verso tutti gli operatori italiani. In pratica, facendo due conti, il prezzo mensile ammonta a soli 3,99 euro. Entrambe le promozioni hanno un contributo iniziale di soli 9,99 euro una tantum.

Sempre su rete Vodafone, troviamo la promo Start XPlus Reward di 1Mobile che prevede 30 Giga totali (20 iniziali con l’aggiunta di altri 10 dal terzo mese), minuti illimitati verso tutti e 30 SMS a 4,49 euro mensili dal terzo mese di permanenza. Il prezzo per i primi due mesi ammonta a soli 4,99 euro.

Un’altra alternativa sempre sulla rete dell’operatore rosso è quella proposta da Poste Mobile. La Super Power 20 offre 20 Giga di internet in 4G+ fino a 300 Mbps, minuti e SMS senza limiti e verso tutti. Tutto questo a soli 4,99 euro ogni mese. Il contributo iniziale è pari a 20 euro con 10 euro di ricarica e 10 euro di costo SIM.

L’ultima offerta telefonica on copertura Vodafone è la Trivela di Rabona Mobile che offre 33 Giga di internet in 4G, minuti e SMS senza limiti e verso tutti a soli 4,99 euro al mese. Tale tariffa è dedicata a chi attiva una nuova utenza oppure richiede il passaggio da un qualsiasi operatore.

Tra gli operatori MVNO che utilizzano la rete WINDTRE troviamo invece Very e Spusu. Il primo, con la sua Very 4,99, mette a disposizione ben 30 Giga di dati in LTE fino a 30 Mbps in download e upload con minuti e SMS senza limiti e verso tutti. Il tutto per soli 4,99 euro ogni mese. Questa tariffa è attivabile solo richiedendo la portabilità da determinati virtuali. Tra quelli più noti troviamo Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb, Tiscali ed altri.

Il secondo ed ultimo virtuale che utilizza al rete del gestore arancione è Spusu. La promo Spusu 10 offre 10 Giga con 20 Giga di riserva in 4G+, 1000 minuti verso tutti e 200 SMS a soli 4,98 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.