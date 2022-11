Grazie alla Promo Black Friday è possibile richiedere l’attivazione di Eolo Più ad un prezzo scontato di appena 19,90 euro mensili. Con l’iniziativa valida fino al 25 Novembre 2022 riceverete anche un repeater Wi-Fi in omaggio.

Il prezzo è bloccato per i primi 12 mesi dopodiché il canone mensile avrà un piccolo aumento. Vediamo dunque cosa comprende questa nuova tariffa.

Eolo Più: ora in Promo Black Friday a 19,90€

La promozione che abbiamo visto sinora prevede la connessione senza limiti a casa fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con copertura FTTH oppure fino a 200 Mega in download e 50 Mega in upload in tecnologia FWA, chiamate senza limiti verso qualsiasi numero di rete fissa e mobile nazionale ed il Modem EOLOrouter incluso in comodato d’uso. Il tutto per soli 19,90 euro al mese con prezzo bloccato per i primi 12 mesi. Al termine del primo anno, il prezzo salirà a 24,90€ sempre scontato di 10€ rispetto al canone di listino.

Inoltre, l’operatore telefonico italiano regala per il primo mese i suoi pacchetti extra che incrementano la velocità del servizio fino ad 1 Gigabit/s. I pacchetti +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza sono infatti inclusi per un mese senza costi e disattivabili a partire dal secondo mese.

I pacchetti più interessanti sono sicuramente i primi due che oltre all’incremento di velocità prevedono l’installazione di un Modem più performante rispetto a quello incluso nel canone mensile. Inoltre, + Intrattenimento offre anche l’IP statico senza costi aggiuntivi.

Il terzo servizio opzionale, +Sicurezza, offre il Parental Control utile per i genitori con figli maggiorenni ed anche un Antivirus molto efficace. In caso di disattivazione dei pacchetti, la connessione sarà di 30/3 Mb/s.

Costi ed altro

La tariffa del Black Friday è attualmente attivabile ONLINE senza costi iniziali entro il 25 Novembre 2022. Il Modem viene installato gratuitamente da un tecnico qualificato in tempi celeri.