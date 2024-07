PROMO Antivirus + VPN a 2,69€/me con garanzia di rimborso 30 giorni

Se cerchi un bundle completo e definitivo per sicurezza e privacy allora devi dare un’occhiata a questa soluzione incredibile. Con Surfshark One hai antivirus + VPN in offerta speciale. Attiva subito l’abbonamento a soli 2,69€ al mese. Subito per te un regalo fantastico! Ricevi 3 mesi extra. Inoltre, puoi stare tranquillo perché inclusa hai la garanzia di rimborso a 30 giorni. Niente male vero?

In pratica, grazie a questa soluzione hai una protezione totale della tua identità digitale oltre che una navigazione completamente anonima e senza georestrizioni. A tutto questo si aggiungono tantissime altre funzioni pensate per la tua sicurezza. L’app multi-device è disponibile per tutti i sistemi operativi e puoi installarla su dispositivi illimitati. Così proteggi te stesso e la tua famiglia. Inoltre, puoi condividere con chi vuoi il tuo abbonamento.

Surfshark One: Antivirus + VPN e molto altro ancora

A un prezzo speciale, Surfshark One è la scelta perfetta per avere Antivirus, VPN e tantissime funzioni di sicurezza e privacy sui tuoi dispositivi. Attiva subito l’abbonamento a soli 2,69€ al mese. In regalo ottieni altri 3 mesi extra. Cosa include questo speciale bundle? Ecco tutte le caratteristiche a tua disposizione:

VPN sicura e illimitata per una navigazione anonima, criptata e senza limiti o censure;

sicura e illimitata per una navigazione anonima, criptata e senza limiti o censure; blocco annunci per evitare pericoli e pubblicità fastidiose;

per evitare pericoli e pubblicità fastidiose; Cookie pop-up blocker per una gestione automatica;

per una gestione automatica; Alternative ID per generare dettagli personali ed email mascherati;

per generare dettagli personali ed email mascherati; Alert eMail e Carte di Credito per avvisarti in tempo reale delle violazioni;

per avvisarti in tempo reale delle violazioni; Report per conoscere tutti i dettagli sulla sicurezza dei tuoi dati personali;

per conoscere tutti i dettagli sulla sicurezza dei tuoi dati personali; Strumento di ricerca privato;

privato; assistenza 24/7;

24/7; protezione della WebCam ;

; Antivirus per proteggerti da virus, spyware e malware.

In conclusione Surfshark One è una soluzione ideale se cerchi Antivirus e VPN con incluse tantissime funzionalità avanzate per la sicurezza e la privacy a prezzo competitivo.