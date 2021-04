Il proiettore Xiaomi Mi Smart Compact Projector si trova in offerta su Amazon a 399€, un prezzo scontato del 20% con un risparmio di ben 100 euro rispetto al listino.

La potente lampada integrata proietta un’immagine in risoluzione FullHD 1080p con diagonale fino a 120 pollici. Le dimensioni compatte e il peso di 2.5 Kg rendono il prodotto portatile e facile da spostare, la scocca esterna in plastica è dotata di una griglia laterale per la corretta dissipazione del calore e davanti troviamo un inserto in tessuto che contribuisce al design ricercato e minimal del dispositivo.

Non è necessario collegare altoparlanti esterni, il proiettore Xiaomi monta 2 potenti speaker in grado di offrire una buona esperienza di ascolto, grazie al sistema Dolby/DTS.

Il sistema operativo è Android TV 9.0, software ideale per accedere a tutte le principali piattaforme di streaming video, come Netflix, Prime Video, NOW, DAZN e molti altri, scaricabili tramite l’apposito store assieme a migliaia di app e giochi. Grazie alla presenza di un sistema Chromecast integrato è possibile trasmettere i contenuti direttamente dal proprio smartphone o tablet Android, per continuare la visione di un contenuto sfruttando l’ampio schermo da 120 pollici del proiettore Xiaomi.

Oggi il proiettore Xiaomi Mi Smart COmpact Projector si trova in offerta su Amazon a 399€, un prezzo interessante per un dispositivo portatile dalle ottime caratteristiche tecniche. Il prodotto è in preordine con spedizione prevista per il giorno 1 maggio 2021.

