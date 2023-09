Proiettore WiFi Bluetooth DA TASCA: di qualità e anche comodo (-14%)

Realizzare ogni sogno è facile quando sai come fare. Il tuo desiderio è di poterti plasmare sul divano o sul letto e guardare serie TV e film in grande stile? Ottimo, allora un mini proiettore portatile è quello che fa al caso tuo. Anche se hai un ambiente piccolo non è un problema perché ho scovato il modellino che di qualità è superbo tanto quanto è piccolo.

Pensa che è in offerta su Amazon e puoi prenderlo in considerazione all’istante. Collegati in pagina e scopri che grazie al ribasso del 14% costa appena 104,99€. Un prezzo veramente basso.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Mini proiettore WiFi e Bluetooth: il massimo della comodità

Visto che sembra un cubo, questo mini proiettore è il massimo della comodità. Non viene definito “portatile” per caso, bensì puoi usarlo ovunque tu voglia senza preoccuparti di fili, connessioni e così via. In più sia appoggiato su un mobile che infilato in un cassetto è perfetto quindi anche quando è ora di mettere ordine gli trovi un posticino con poca difficoltà.

Al suo interno è dotato sia di WiFi che di Bluetooth. Ciò significa che puoi collegare i tuoi dispositivi con una delle due tecnologie senza dover ricorrere ad attacchi fisici. Tuttavia hai anche a portata di mano le porte per Console gaming, TV Stick, hard disk e così via.

Hai 9000 Lumens che equivalgono a colori sgargianti e per niente sbiaditi e risoluzione supportata Full HD per goderti lo spettacolo. Altra caratteristica forte è l’autofocus così non impazzisci con il regolare l’immagine.

Pronto a fare i pop corn? Porta a casa il tuo mini proiettore portatile a soli 104,99€ grazie allo sconto del 14% in corso su Amazon.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.