Lascia che questo proiettore, con ottime performance e prezzo irrisorio, migliori esponenzialmente la tua estate e non solo. Puoi trovarlo su Amazon a 51€ con spedizioni rapide e gratis, ma aspetta di capire cosa offre, sarai ancora più contento di sceglierlo.

Un proiettore per le sere d'estate: investimento piccolo, resa enorme

Quand'ero bambina, durante le calde serate estive, i miei erano soliti trinare fuori la vecchia TV a tubo catodico, l'antenna, i mille cavi e via: potevamo cenare guardando la televisione in giardino. Bellissimo, ma che fatica. Adesso sforzi di questo genere non servono più, anzi: non ti serve proprio dover mettere una TV fuori, se vuoi concederti un film all'aria fresca, magari di sera.

Da circa 3 anni ormai, vivendo a mia volta in una casa con giardino, ho deciso di munirmi di un proiettore per fare esattamente quello: guardarmi un film su Netflix – o qualche documentario crime – godendo della brezza serale. Ero scettica, ma alla fine mi sono resa conto che non avrei potuto optare per una soluzione migliore: quando ho finito di guardare, prendo il dispositivo (super compatto e leggero) e lo ripongo nello scaffale. Finito: niente TV da prendere in braccio, come i bimbi addormentati sul dondolo.

Il proiettore che ho scovato oggi su Amazon mi ha sopreso perché secondo me è perfetto per lo scopo: ha tutte le caratteristiche che servono, pur costando pochissimo. E questo, se l'investimento è per uso domestico, è un aspetto fondamentale. I proiettori possono costare anche migliaia di euro, ma – in fondo – ha senso spenderli per guarda un film? Certo che no, soprattutto se ci sono compromessi fra qualità e prezzo decisamente allettanti, proprio come questo.

Dalla sua, questo gioiellino ha tutte le carte giuste sotto il profilo tecnico: se mastichi un po' l'argomento, sappi che supporta la risoluzione FHD, ha una lampada da 5500 lumen, un rapporto di contrasto 20000:1, un buon sistema di dissipazione del calore e arriva a offrirti uno schermo “virtuale” grande fino a 200″. Non manca la messa a fuoco manuale semplificata ci sono anche degli speaker stereo incorporati.

A renderlo ancor più interessante però è l'ampia compatibilità: potrai collegarlo a box TV (Apple o Android), decoder (quindi potrai guardare proprio la TV o Sky), ma anche a console (per videogiocare in giardino), smartphone, PC e tablet. Se invece il materiale che ti interessa guardare è su una memoria di massa esterna, c'è un ingresso anche per quello. Addirittura, se l'audio emesso dal proiettore non ti basta, potrai abbinare delle soluzioni esterne. Naturalmente: per la gestione del tutto, potrai fare affidamento su un telecomando.

Insomma, con 50€ circa porti a casa un sistema di intrattenimento multimediale che sarà perfetto per le sere d'estate in giardino, ma anche per guardare i film come al cinema, direttamente in salotto! Ti serve solo un muro bianco, questo proiettore e tanta voglia di divertirti! Come ti ho anticipato in apertura, a meno di scorte finite, lo trovi in vendita direttamente su Amazon e di buono c'è anche che le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

