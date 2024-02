Proiettore JBL TV 7000+: coupon SCONTO di 100 euro su Amazon

Se stai cercando di trasformare le tue serate di cinema, le sessioni di gioco o le presentazioni aziendali in esperienze audiovisive coinvolgenti e dinamiche, il proiettore JBL TV 7000+ Dolby Audio è la scelta ideale. Questo straordinario dispositivo, attualmente disponibile su Amazon con uno sconto incredibile di 100 euro grazie a un coupon esclusivo, offre una combinazione perfetta di audio di alta qualità e immagini cristalline. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 398,99 euro, anziché 498,99 euro.

Proiettore JBL: impossibile resistergli questo prezzo

I doppi altoparlanti stereo JBL da 10 W integrati, supportati dalla tecnologia Dolby Audio, creano un’esperienza sonora che va oltre le aspettative. La potenza e la chiarezza del suono ti immergeranno completamente nella tua esperienza multimediale, trasportandoti in mondi fantastici e avventure coinvolgenti. Che tu stia guardando un film, giocando o conducendo una presentazione, il suono avvolgente di questo proiettore rende ogni momento indimenticabile.

Il proiettore JBL TV 7000+ offre un’incredibile qualità visiva grazie alla risoluzione del display Full HD a 1080p 60 Hz e alla luminosità di 800 ANSI Lumen. Immagini straordinariamente chiare e vibranti cattureranno la tua attenzione, rendendo questo videoproiettore LCD ad alta definizione perfetto per qualsiasi applicazione, dall’home entertainment alle esigenze aziendali. Con il supporto per la decodifica video fino a 4K tramite l’ingresso USB, questo proiettore garantisce una riproduzione impeccabile dei tuoi contenuti preferiti.

L’inclusione di un dongle TV integrato con accesso a oltre 7000 app opzionali ti offre un universo di possibilità di intrattenimento. Servizi di streaming popolari come Youtube, Netflix e Prime Video sono facilmente accessibili senza la necessità di dispositivi esterni, semplificando la tua esperienza di fruizione dei contenuti preferiti.

La funzionalità NFC Screencast è un altro punto di forza di questo proiettore. La sua compatibilità con tutti i telefoni iOS e Android con NFC semplifica la configurazione del mirroring dello schermo in un solo passaggio. Proietta istantaneamente video, foto, fogli di calcolo e altro ancora direttamente dal tuo dispositivo mobile, offrendo una connessione senza sforzo tra il tuo mondo digitale e il grande schermo.

Infine, la tecnologia di auto focus e correzione Keystone del proiettore JBL TV 7000+ garantisce una qualità di immagine impeccabile. Posiziona il proiettore da 1.4 a 6.8 metri dalla parete, e la tecnologia di auto focus si occuperà di regolare automaticamente l’immagine di proiezione in alta definizione. La correzione automatica del trapezio assicura che l’immagine proiettata sia sempre rettangolare e perfetta, con un range efficace di ±20°.

In definitiva, il proiettore JBL TV 7000+ Dolby Audio offre un’esperienza audiovisiva senza paragoni. Approfitta subito del coupon sconto di 100 euro su Amazon e trasforma il tuo spazio multimediale in un luogo di pura immersione sensoriale. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 398,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.