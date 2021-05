Il brand WiMiUS ci propone un'interessante sonto su un proiettore FullHD con diagonale fino a 200 pollici, oggi in offerta su Amazon a 59,99€. Per accedere allo sconto occorre procedere all'acquisto del prodotto e aggiungere il seguente codice promozionale nell'apposito campo di testo.

AOYODL68

In questo modo il prezzo finale risulterà ridotto del 40%, per un risparmio effettivo di 40 euro rispetto al costo iniziale.

Questo proiettore FullHD ha un design compatto e si posiziona facilmente in salotto, su un tavolo o un mobile basso. È possibile connettere smartphone, tablet, PC, TV Stick o console da gioco, per godere dei propri contenuti preferiti su uno schermo ben più ampio rispetto al televisore di casa.

La lampada da 5800 Lux offre un'autonomia di ben 80.000 ore e offre una ricca gamma cromatica. Lateralmente abbiamo le porte di input e output, con HDMI, VGA, USB e jack da 3.5mm per cuffie o speaker esterni, smartphone e tablet possono connettersi al proiettore in maniera wireless, trasmettendo i contenuti tramite l'apposita funzione disponibile per iOS e Android.

Oggi il proiettore FullHD di WiMiUS si trova in offerta su Amazon a 59,99€, con uno sconto del 40% applicando il codice “AOYODL68” in fase d'acquisto. Non manca la spedizione rapida Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

