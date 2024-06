Proiettore Anker ultra-compatto in offerta: Android integrato e prezzo imperdibile

L‘Anker Nebula Capsule Max è un fantastico proiettore ultra-portatile che ti permette di portare il grande cinema sempre con te, grazie ad una straordinaria facilità di installazione e il sistema operativo Android integrato. Con un design compatto e leggero, è ideale per chi cerca un dispositivo facile da trasportare: è perfetto per le vacanze, ma lo puoi usare tranquillamente al posto di un televisore come sistema per l’intrattenimento domestico principale.

Normalmente lo pagheresti quasi 480€, ma oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente ghiotto: con lo sconto del 31% lo paghi solo 329,99€.

Il proiettore offre una risoluzione nativa di 720p e una luminosità di 200 ANSI lumen, il che lo rende adatto per ambienti poco illuminati. Può proiettare immagini fino a 100 pollici. Tante funzionalità avanzate, tra cui l’autofocus e la correzione automatica del keystone.

Se lo desideri, puoi facilmente collegare il proiettore ad una cassa Bluetooth esterna (o ad un paio di cuffie), ma non è necessario: è equipaggiato con delle casse integrate che fanno un lavoro davvero impressionante, considerate le dimensioni compatte di questo device.

La presenza di Android ti dà accesso con straordinaria facilità a tantissime applicazioni: da YouTube a Netflix, passando per tutte le tue piattaforme per l’intrattenimento preferite. Non manca nemmeno il chromecast, per effettuare il mirroring direttamente dal tuo telefono. Non perdere questa occasione pazzesca: acquistalo subito a meno di 330€.