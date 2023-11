Profumo di Natale con Yankee Candle giara GRANDE, sconto Black Friday

Riempi la tua casa di un profumo delizioso e che ricordi il Natale con questa speciale candela di Yankee Candle, naturalmente in giara grande. Per tutto il mese a venire e oltre potrai spargere l’aroma di festa nel tuo appartamento facendo scendere la magia del periodo con un solo tocco.

Non c’è un minuto da perdere se sei interessato perché l’occasione è ghiotta. Con un bello sconto del 43% su Amazon in occasione del Black Friday, il prezzo di questa candela crolla a soli 19,99€. Aggiungila subito al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare, come sai sono gratuite e rapide in tutta Italia con Prime attivo.

Yankee Candle sparge il profumo di Natale in casa

Non per nulla il nome di questa candela è proprio Christmas Magic e rilascia in tutta la tua casa un profumo pieno e che nono stomaca per niente. Con tocchi di pino ed eucalipto non è per nulla scontata e soprattutto nauseante come, a volte, potrebbe accadere.

Non te la perdere per nessun motivo visto che la giara grande è quella più ambita. In totale ti regala una bruciatura fino a 150 ore per poterla gestire come vuoi e senza farne mai a meno.

Ti segnalo che il coperchio in vetro serve proprio a spegnerla: quando ti sei stancato, appoggialo sulla candela accesa senza paura: la fiamma si affievolirà gradualmente scomparendo e senza spargere in casa puzza di fumo.

Una volta finita la candela, infine, nulla ti vieta di sciacquare la giare e conservarla per metterla in bella mostra o usarla per tanti altri scopi.

Allora, stai ancora aspettando? Yankee Candle è marchio indiscusso delle candele profumate, collegati su Amazon dove acquisti quella Christmas Magic in formato grande a soli 19,99€. Lo sconto del Black Friday è da prendere al volo.

