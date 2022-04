Professional World Plus: PROMO P.IVA W3 a 24,99€

Da qualche settimana WINDTRE ha deciso di aggiornare la sua promozione per i clienti con Partita IVA, ora denominata Professional World Plus. Dopo la modifica alla tariffa Professional Full, l'operatore, nato dalla fusione dei brand Wind e H3G, ha apportato una miglioria anche alla sua vecchia Professional World.

Nello specifico, oltre ad essere stato ritoccato il canone mensile sono stati aggiunti più minuti verso l'Estero e molto altro ancora.

Vediamo dunque tutte le novità di questa nuova Professional World in versione Plus.

WINDTRE Professional World Plus: i dettagli

La nuova promo di fatto sostituisce la vecchia Professional World. Questa nuova versione offre Giga Illimitati in 5G in Italia con 30 Giga anche in Europa, UK, Svizzera e USA, minuti senza limiti verso tutti in Italia, in tutta l'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera e negli Stati Uniti, 1000 minuti dall’Italia verso numerazioni estere sia Fisse che Mobili di UE, USA, Svizzera, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Thailandia, 500 SMS validi in Italia e in Europa ed 1 Giga e 100 minuti validi in 23 Paesi quali Cina, Brasile, Argentina, Turchia, Thailandia, Perù, Ecuador, Montenegro, Kuwait, Costa Rica, Messico, Panama, Cile, Taiwan, Porto Rico, Corea, Nuova Zelanda, Bangladesh, Canada, Pakistan, Georgia, Armenia ed Israele. Tutto questo ad un costo mensile pari a 24,99 euro mensili, IVA esclusa.

L'offerta in questione è attivabile anche dai già clienti WINDTRE ed offre inoltre l'assistenza dedicata e prioritaria senza attese al 159. La connessione in 5G ha una sorta di accesso prioritario, in pratica, anche in presenza di più utenti connessi è possibile navigare alla massima velocità grazie al Priority Pass incluso.

Costi ed altro

Questa tariffa valida esclusivamente per chi possiede la Partita IVA prevede un contributo di attivazione iniziale pari a 5 euro una tantum. Inoltre, prevede un vincolo di permanenza contrattuale di 24 mesi.