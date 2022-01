Professional Full Plus: PROMO P.IVA W3 a 16,99€

A partire da oggi WINDTRE ha deciso di mettere mano alla sua promozione base per i clienti con Partita IVA attuando alcune modifiche. La nuova tariffa prende il nome di Professional Full Plus ed è disponibile nei Negozi a meno di 17 euro al mese IVA esclusa.

WINDTRE Professional Full Plus: i dettagli

La nuova offerta telefonica che va di fatto a sostituire la Professional Full, attivabile fino a ieri, offre Giga Senza Limiti in 5G, minuti illimitati verso tutti sia fissi che mobili in Italia, Europa e anche in Svizzera, 20 Giga di traffico dati in roaming fruibili anche nel territorio elvetico, 500 minuti dall’Italia verso i Paesi dell'Unione Europei e verso USA, Svizzera, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù e Thailandia oltre a 500 SMS. Tutto questo al nuovo prezzo di soli 16,99 euro mensili con addebito su conto corrente o carta di credito.

Con la nuova offerta per i clienti Professionisti di WINDTRE è inclusa l'assistenza dedicata tramite 159 disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Costi ed altro

Questa nuova promozione prevede un contributo iniziale pari a 5 euro una tantum con vincolo di 24 mesi. Inoltre, il costo della SIM è pari a 10 euro.