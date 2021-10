La Professional DATA 10 GIGA di WINDTRE è nuova tariffa SOLO DATI per i clienti con Partita IVA che necessitano di un bundle ridotto di internet.

Professional DATA 10 Giga: i dettagli

La promozione in questione include 10GB di traffico dati in 4G per navigare ad internet al prezzo di soli 4,99 euro al mese IVA esclusa. Inoltre, questa è l'unica tariffa della gamma Professional DATA a non includere l'opzione Night Unlimited. Oltre ai 10 GB da utilizzare in Italia sono compresi anche 4 Giga di internet in roaming da usufruire per i viaggi all'interno dell'Unione Europea.

L'abbonamento in questione viene fatturato mensilmente in bolletta e prevede l'addebito su conto corrente o carta di credito. L'offerta inoltre include il blocco dei servizi a contenuto senza costi aggiuntivi.

Grazie a questa SIM solo internet è possibile acquistare la Internet Key Alcatel a soli 39,90 euro che permette di utilizzare la chiavetta su un PC portatile.

Costi ed altro

Professional Data 10 GIGA ha un contributo iniziale pari a 5 euro. Attivando questa promozione, disponibile solo nei WINDTRE Store, è previsto un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi.

In caso di recesso prima dei due anni è previsto l'addebito di 45 euro di penalità che possono essere comunque rateizzati o pagati in unica soluzione.