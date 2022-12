Problemi col digitale terrestre? 5 dispositivi INDISPENSABILI per risolvere

Il passaggio al nuovo digitale terrestre può creare qualche problema, più o meno importante, che va risolto per continuare a guardare i propri programmi preferiti senza interruzioni. Per fortuna, di dispositivi in grado di essere un validissimo aiuto ce ne sono parecchi e tutti a buon mercato.

Identifica qual è la tua difficoltà e dai un’occhiata a questi prodotti indispensabili: sono certo che ci sia la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ogni gadget è disponibile su Amazon e – se sei abbonato ai servizi Prime – le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Digitale terrestre: un dispositivo per ogni problema

Si tratta dell’antenna? Oppure è la televisione a non essere pronta al passaggio? O magari non hai più porte HDMI per il decoder? Con questi gadget puoi facilmente risolvere.

Se il televisore non è pronto

Questo è proprio il problema più semplice da risolvere. Se il tuo televisore non riesce autonomamente a passare al nuovo modo di guardare la televisione, allora basta un decoder compatibile. Grazie a un prodotto come questo, anche le televisioni più vecchie potranno regalare ancora gioie. Non a caso ho scelto un modello che – oltre ad avere un ottimo equilibrio fra qualità e prezzo – è anche dotato sia di uscita HDMI che di uscita SCART. Dunque, puoi collegarlo praticamente a qualsiasi pannello. In più è progettato per diventare praticamente invisibile e sparire dietro lo schermo. Super facile da configurare, se lo desideri puoi usarlo anche come media player e in dotazione ricevi anche un pratico telecomando. Prendilo adesso a 20€ circa appena.

Se l’antenna non funziona

Se l’antenna non funziona come dovrebbe oppure è completamente rotta, nessun problema e nessun rischio di esborsi economici esorbitanti. Andiamo per caso specifico:

l’impianto da tetto non c’è oppure è rotto: con un modello di antenna amplificata da interni in pochi secondi (letteralmente!) puoi creare un mini impianto in casa e risolvere il problema. L’unica cosa veramente importante è scegliere un modello che sia dotato di amplificatore di segnale, esattamente come questo ora in promozione a 11,99€.

se l’antenna da tetto c’è ma il segnale è scarso. In questo caso, soprattutto se in condominio, un amplificatore potrebbe essere più che sufficiente per riuscire a portare in casa una qualità di segnale, senza particolari sforzi. Infatti, tutto quello che occorre fare è collegare il dispositivo alla corrente elettrica e – a lui – collegare il cavo principale dell’antenna da tetto e poi far partire i cavi che arrivano a una o due televisioni. Niente di più facile e di più economico: prendilo a 19€ circa appena.

Se c’è un telecomando di troppo

Banalmente, potrebbe magari funzionare tutto perfettamente, ma il telecomando del decoder non va d’accordo con la TV e adesso ti ritrovi a doverne utilizzare due: che scocciatura! Ecco, con un modello come questo, che prendi in sconto a 12,90€, puoi utilizzarne solo uno. Infatti, è programmabile e può supportare addirittura fino a 3 periferiche in contemporanea. Compatibile con la stragrande maggioranza di modelli di televisione e decoder in commercio, è un prodotto decisamente interessante.

Se gli ingressi HDMI non bastano

Fra decoder per il digitale terrestre, smart box, console numero uno e console numero due, probabilmente il problema ormai è relativo agli ingessi HDMI. Scommetto che non bastano più e quello che rimane da fare è lo “stacca e attacca” continuo. E invece no: con questo switch spettacolare, puoi passare da un ingresso HDMI a ben tre. Nessuno stress per accendere una periferica oppure l’altra, basterà premere l’apposito pulsante. Super economico, lo porti a casa a 9,99€ appena.

Visto come può essere semplice risolvere le difficoltà legate al passaggio al nuovo digitale terrestre? Per ogni problema, la sua soluzione con un gadget super pratico ed economico. Scegli quello che ti serve da Amazon: i prezzi sono mini e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime.

