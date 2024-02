PrivateVPN ti REGALA 24 mesi extra scontati dell'85%

Se anche tu credi che la privacy online sia fondamentale per chi naviga online, allora non perdere la promozione PrivateVPN: 12 mesi di servizio, 24 extra aggiuntivi, all’85% di sconto. Per soli 2,08 euro al mese metterai al sicuro tutti i tuoi dati di navigazione, potrai accedere a tutti i contenuti internazionali che desideri e nascondere la tua identità, mantenendo un alto livello di protezione.

Ben 24 mesi aggiuntivi a prezzo promozionale

Vuoi sapere quali sono i vantaggi principali di PrivateVPN? Politica zero-logging che impedisce alla piattaforma di conservare log di traffico, fino a sei connessioni simultanee, protezione dalle fughe IPv6 se ti disconnetti dalla VPN, banda e velocità illimitate, server in 63 Paesi. E poi, ancora: crittografia 2048-bit con AES-256, protocolli VPN inclusi (OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec) e supporto completo, con assistenza sempre disponibile per ogni domanda.

La promozione PrivateVPN in corso, invece, ti permette di ottenere 12 mesi di servizio VPN a prezzo assolutamente stracciato, con uno sconto dell’85%. Ma il costo promozionale di 2,08 euro al mese si estende anche ai 24 mesi extra che PrivateVPN REGALA a tutti i nuovi utenti che sottoscrivono il piano annuale.

La piattaforma offre anche una garanzia di rimborso completa a 30 giorni: se non sei soddisfatto del servizio VPN che hai acquistato, verrai completamente rimborsato. Proteggersi online con PrivateVPN, quindi, conviene in qualsiasi momento. Iscriviti e sottoscrivi il tuo piano online per accedere alla promozione, disponibile soltanto per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.