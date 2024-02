Prince of Persia The Lost Crown è in offerta su Amazon al MINIMO STORICO

Prince of Persia The Lost Crown è una delle belle sorprese per gli appassionati di videogiochi di questo inizio 2024. Ora, il nuovo capitolo della serie può essere tuo in offerta su Amazon al prezzo minimo storico assoluto: 40,99 euro invece di 49,99. Un piccolo risparmio, ma sempre gradito, specie per un prodotto di questa qualità.

Prince of Persia The Lost Crown: scopri il nuovo gioco della serie

Prince of Persia The Lost Crown ti offre un’avventura epica che ti porterà in un viaggio attraverso l’antica Persia, dove il tempo stesso è diventato un’arma potente.

Il gameplay ti permette di sfruttare i poteri temporali per eseguire acrobazie incredibili e combattimenti spettacolari, consentendoti di realizzare combo letali e sconfiggere creature mitologiche e nemici corrotti dal tempo.

Oltre a questo, potrai esplorare biomi altamente dettagliati, ognuno con la propria identità e caratteristiche uniche, popolati da creature misteriose e pericoli imminenti. Ogni angolo nasconde segreti da scoprire e sfide da affrontare, mentre ti avventuri sempre più in profondità in questo regno maledetto.

E cosa dire della storia? Scoprirai degli eventi originali e intriganti arricchiti da enigmi da risolvere, tesori da trovare e missioni da completare. Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo ora a soli 40,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.