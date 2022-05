Primo caldo? 17€ per il mini condizionatore portatile, sconto del 58%

Compatto, ma con ottima resa. Il momento di prendere un mini condizionatore portatile, dotato di batteria integrata ricaricabile, è adesso. Perché? Semplice: non siamo ancora in piena stagione ed è possibile risparmiare parecchio. Ad esempio, l’ottimo modello che ho scovato lo prendi con il 58% di sconto: spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 17,99€ invece di 42,99€.

Non preoccuparti dei consumi, sono irrisori. Infatti, si tratta di un modello che raffredda tramite ghiaccio o acqua fredda. Il serbatoio da 400 ml, insieme alle potenti ventole (regolabili) ti regala la sensazione di fresco, senza tuttavia appesantire la bolletta. A questo prezzo, è un ottimo affare e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Mini condizionatore portatile: sconto Amazon del 58%

Un prodotto compatto ed esteticamente molto gradevole. Lo posizioni dove preferisci, senza problemi di spazio: ne occupa pochissimo. Inoltre, grazie alla batteria integrata, puoi usarlo praticamente ovunque.

Super semplice da usare, devi solo aggiungere acqua fredda, meglio se con un po’ di ghiaccio. Lo accendi, scegli fra 3 diverse intensità e godi di aria super fresca: entra calda, passa per il serbatoio ghiacciato ed esce freschissima. Inoltre, c’è anche una piacevole luce LED regolabile, perfetta per creare subito una bella atmosfera.

Consumo energetico ridicolo, fresco sempre a disposizione ovunque e un prezzo super ghiotto su Amazon adesso. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare, alle porte della stagione più calda. Porta adesso a casa questo condizionatore portatile a 17,99€ invece di 42,99€: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine adesso. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.