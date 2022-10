Primi freddi? 5 gadget e meno di 15€ per stare subito CALDI

Affronta i primi freddi con questi 5 gadget geniali, tutti economici e perfetti per rimanere al caldo. Ognuno di loro costa meno di 15€ da Amazon e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Scegli i tuoi preferiti, eccoli tutti.

Il primo dispositivo è per gli appassionati di tecnologia ed è simpaticissimo. Disponibile in diversi soggetti, si tratta di uno scaldatazza USB a bassissimo consumo energetico. Appoggi la tua tazza e la bevanda che c’è dentro resta ben calda per ore: un bel tè, sempre pronto per essere bevuto. Consuma ovviamente niente a livello energetico e puoi usarlo in abbinata al al tuo PC, ad esempio: lo prendi a 9,95€ appena.

Il secondo prodotto è sempre pensato per chi lavora molto al computer, utilizzando un mouse. Sono sicura che questo gadget non l’hai mai visto: infili la mano dentro e hai subito un tappetino per mouse perfetto, che però è anche riscaldato. Infili la mano dentro, lavori liberamente e mantieni la mano ben calda. Super simpatico e morbidissimo, lo prendi a 14,99€.

Ancora un prodotto pensato per le mani, perché sono quelle che patiscono di più. Lo scladamani usa e getta, lo puoi usare ovunque ed ti garantisce ben 10 ore di funzionamento continuativo, una volta attivato. Tienine sempre uno in borsa e attivalo nel momento in cui hai freddo: durerà un sacco. Il pacco con ben 12 pezzi lo prendi a 12,99€ appena.

Le solette riscaldate, che meraviglia. Non ho dimenticato i piedi e so bene che ghiacciano in un attimo e la sensazione è pessima. Queste solette vanno bene per numeri dal 41 al 46. Le colleghi tramite porta USB e – una volta pronte – restano ben calde per ore. Il pacco lo prendi a 10,70€ appena.

L’ultimo gadget è perfetto per affrontare una doccia in bagno stando al caldo, senza dover accendere prodotti che consumano chissà quanto. Questa stufetta ha un consumo di appena 400W e puoi accenderla dove vuoi, l’ingombro è minimo. In piccoli spazi, permette subito di ottenere il confort desiderato. La prendi a 14,90€ appena.

Con questi piccoli gadget intelligenti, puoi stare ben caldo a affrontare i primi freddi senza correre all’accensione di prodotti che consumano e alzano la bollette. Prodotti economici, tutti a meno di 15€ su Amazon e con spedizioni sempre gratis.

