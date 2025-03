Prime Video: scopri la partita gratis di Champions del 5 marzo

Tutto pronto per la fase di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League, ma quale sarà la partita trasmessa gratis da Prime Video? La piattaforma ha già da tempo annunciato quale sarà il match trasmesso a beneficio di tutti gli abbonati al servizio di streaming live e on demand. Sei curioso di sapere quale sarà?

Puoi festeggiare perché si tratta dell’unica partita con l’unica italiana rimasta nel torneo più importante di Europa. Infatti, stiamo parlando di Feyenoord Vs Inter. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 18.45, ma sarà possibile assistere a un interessante pre-partita a partire dalle 18.00. Se ancora non sei abbonato al servizio puoi provare gratis Prime Video per 30 giorni a questo link.

“Dopo aver concluso in quarta posizione la Fase Campionato, l’Inter torna a giocare in Champions League. Negli ottavi di finale della massima competizione europea i nerazzurri affronteranno gli olandesi del Feyenoord, che si sono qualificati eliminando il Milan nei playoff. Gli uomini di Simone Inzaghi giocheranno l’andata in trasferta: il match è in programma allo Stadion Feijenoord ‘De Kuip’ mercoledì 5 marzo alle ore 18:45“, si legge sul sito ufficiale della squadra milanese.

Feyenoord-Inter: la partita di Champions gratis su Prime Video

Feyenoord Vs Inter è la partita di Champions League che verrà trasmessa gratis in streaming su Prime Video. Vediamo le due probabili formazioni che scenderanno in campo allo Stadion Feijenoord ‘De Kuip’ mercoledì 5 marzo 2025 alle ore 18.45.

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno; Hadj Moussa, Carranza, Paixão. Allenatore Van Persie.

: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno; Hadj Moussa, Carranza, Paixão. Allenatore Van Persie. Inter (4-4-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Inzaghi.

Anche Sky ha annunciato la partita di Champions League che trasmetterà gratis sul digitale terrestre. Ma ora vediamo il calendario completo delle partite sia di andata che di ritorno degli ottavi di finale di questo torneo.

Martedì 4 marzo : Club Brugge – Aston Villa (18.45); Borussia Dortmund – Lille (21.00); PSV – Arsenal (21.00); Real Madrid – Atletico Madrid (21.00).

: Mercoledì 5 marzo : Feyenoord – Inter (18.45); Bayern München – Leverkusen (21.00); Benfica – Barcelona (21.00); PSG – Liverpool (21.00).

: Martedì 11 marzo : Barcelona – Benfica (18.45); Inter – Feyenoord (21.00); Leverkusen – Bayern München (21.00); Liverpool – PSG (21.00).

: Mercoledì 12 marzo : Lille – Borussia Dortmund (18.45); Arsenal – PSV (21.00); Aston Villa – Club Brugge (21.00); Atletico Madrid – Real Madrid (21.00).

:

Sappiamo già la partita di ritorno degli ottavi di Champions League trasmessa gratis su Prime Video.