Digitale Terrestre: qual è la partita di Champions trasmessa gratis su TV8

Uno dei più importanti tornei calcistici europei è ora giunto alla sua fase più calda, gli ottavi di finale d’andata. Ed è proprio tra quelli in programma il 4 e il 5 marzo che Sky ha scelto una partita di UEFA Champions League da trasmettere in chiaro gratis sul digitale terrestre. Un appuntamento ormai quasi settimanale questo per chi non ha un abbonamento attivo per seguire tutte le partite del torneo.

Tra tutte le partite in programma in questi giorni solo una sarà trasmessa in chiaro sul canale TV8, disponibile alla numerazione 8 del tuo telecomando.

Ecco il calendario completo di questa due giorni di andata degli ottavi di finale che promette emozioni all’ultimo respiro.

Martedì 4 marzo : Club Brugge – Aston Villa (18.45); Borussia Dortmund – Lille (21.00); PSV – Arsenal (21.00); Real Madrid – Atletico Madrid (21.00).

: Mercoledì 5 marzo : Feyenoord – Inter (18.45); Bayern München – Leverkusen (21.00); Benfica – Barcelona (21.00); PSG – Liverpool (21.00).

:

La partita di Champions League che verrà trasmessa da Sky sul digitale terrestre gratis, nello specifico su TV8, è Paris Saint-Germain Vs Liverpool. Il calcio d’inizio verrà fischiato domani, mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 21.00. Tuttavia è possibile seguire l’interessante pre-partita a partire dalle 20.20.

Ecco la sinossi ufficiale dell’evento: “Su Tv8 vi aspetta l’andata degli ottavi di finale tra PSG e Liverpool. Al Parco dei Principi andrà in scena una sfida che promette gol e spettacolo. I parigini hanno eliminato ai playoff il Brest segnando ben 10 gol in sole due partite, mentre il Liverpool ha concluso la fase campionato della Champions League al primo posto”.

Anche Prime Video ha già annunciato la partita gratis di Champions League.

PSG- Liverpool è la partita trasmessa gratis sul digitale terrestre

Sky ha scelto PSG-Liverpool come partita di Champions League da trasmettere gratis sul digitale terrestre. Una buona notizia per tutti gli appassionati di calcio che vogliono assistere a uno scontro ricco di azione e classe. Queste due squadre sapranno sicuramente intrattenere gli spettatori.

Vediamo le possibili formazioni che scenderanno in campo domani sera alle 21.00 sull’erba del Parco dei Principi di Parigi.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Hernandez; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves; Barcola, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore Luis Enrique.

: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Hernandez; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves; Barcola, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore Luis Enrique. Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Gakpo. Allenatore Slot.

Champions League: il ritorno degli ottavi

Ancora non sappiamo quale sarà la partita degli ottavi di finale di ritorno della Champions League che verrà trasmessa gratis sul digitale terrestre. Però sappiamo quale sarà il calendario ufficiale della due giorni di settimana prossima.

Martedì 11 marzo : Barcelona – Benfica (18.45); Inter – Feyenoord (21.00); Leverkusen – Bayern München (21.00); Liverpool – PSG (21.00).

: Mercoledì 12 marzo : Lille – Borussia Dortmund (18.45); Arsenal – PSV (21.00); Aston Villa – Club Brugge (21.00); Atletico Madrid – Real Madrid (21.00).

: