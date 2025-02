Champions League: le partite gratis su Prime Video il 5 e 12 marzo

Tutto è pronto per gli ottavi di finale della UEFA Champions League, due delle quali verranno trasmesse gratis su Prime Video il 5 e il 12 marzo per tutti gli abbonati. Oggi sappiamo già quali saranno le partite che tutti potranno seguire gratuitamente sulla piattaforma di intrattenimento gestita dal colosso dello shopping online. Di quali match si tratta?

mercoledì 5 marzo 2025 dalle ore 18.00 Feyenoord-Inter ;

dalle ore 18.00 ; mercoledì 12 marzo 2025 dalle ore 20.00 Atletico-Real Madrid.

Le due partite di UEFA Champions League in questione saranno trasmesse gratis a vantaggio di tutti gli abbonati a Prime Video. Se ancora non hai attivato l’iscrizione al servizio inizia subito la tua prova gratuita di 30 giorni! Ecco l’annuncio ufficiale:

Torna l’appuntamento in diretta esclusiva su Prime Video con la gara di andata e di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. L’Inter, unica italiana rimasta in corsa in Europa, sarà la prima grande protagonista su Prime Video mercoledì 5 marzo con il match di andata contro il Feyenoord (live dalle ore 18:00, calcio d’inizio ore 18:45). Si prosegue poi con il ritorno del derby di Madrid fra Atletico e Real (live dalle ore 20:00, calcio d’inizio ore 21:00) in programma mercoledì 12 marzo.

Champions League: gratis Feyenoord-Inter su Prime Video

La partita dell’unica italiana passata agli ottavi della UEFA Champions League verrà trasmessa in diretta su Prime Video. Si tratta dell’Inter che sfiderà fuori casa il Feyenoord. La partita Feyenoord-Inter comincerà alle 18.45 quando l’arbitro fischierà il calcio d’inizio. Prime Video, come sempre, ha in programma un interessante pre-partita, disponibile già dalle 18.00 del 5 marzo 2025.

Ora a Inzaghi la sfida di mantenere nel più importante torneo calcistico d’Europa l’unica squadra italiana rimasta. L’Inter dovrà battere gli olandesi che hanno sconfitto il Milan, eliminandolo ai recenti play-off. Una sfida che si preannuncia agguerrita e particolarmente attesa da parte di tutti gli italiani che, sicuramente, per una sera diventeranno nerazzurri.

Le probabili formazioni delle due squadre che si sfideranno, anche se ancora presto per essere confermate, potrebbero essere queste:

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Paixao. Allenatore: Robin Van Persie;

: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Paixao. Allenatore: Robin Van Persie; Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.