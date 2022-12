Prime Video, da LOL Xmas Special a Jack Ryan: le novità di dicembre

Prime Video, la piattaforma di streaming live e on demand di Amazon, ha in programma un mese di dicembre davvero emozionante. Si sa che questi giorni sono speciali per molti e anche l’intrattenimento vuole la sua parte. Perciò se ancora non ti sei abbonato cosa stai aspettando?

Attiva subito Prime Video registrando un nuovo account e ottieni la tua prova gratuita. Avrai a disposizione 30 giorni per gustarti tutti i contenuti del suo catalogo ricco di film, serie TV, docuserie, show e anche la UEFA Champions League. In più avrai anche sconti esclusivi su Amazon, consegna e reso gratuiti, Audible, Amazon Music e tanto altro.

Adesso concentriamoci su tutti i contenuti che usciranno durante questo mese per intrattenere te e la tua famiglia. Tra le novità più attese c’è LOL Xmas Special che ti regalerà tantissime risate. Sei pronto anche a tanta adrenalina con la terza stagione di Jack Ryan?

Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a dicembre 2022

Prime Video ha preparato un dicembre 2022 davvero scoppiettante. Le novità non mancheranno e lungo tutti i giorni di questo mese saranno disponibili per step a catalogo. Partiamo subito dai film in programma e che saranno pronti alla visione:

1 dicembre 2022

Improvvisamente Natale (Film commedia)

Your Christmas or Mine? (Film commedia)

Your Christmas or Mine? (Film commedia) 9 dicembre 2022

Something From Tiffany’s (Commedia romantica)

Hawa (Film drammatico)

This Is The Year (Commedia drammatica)

Nanny (Film horror)

Luce – Accendi il tuo coraggio (Film animazione)

28 dicembre 2022

Wash Me In The River (Film thriller)

Wildcat (Docufilm)

Tre uomini e un fantasma (Commedia horror)

Continuiamo ora con le serie TV che arriveranno progressivamente durante tutto il mese di dicembre su Prime Video. Alcune sono novità assolute, mentre altre sono sequel attesissimi. Per tutti gli appassionati c’è davvero da divertirsi nei prossimi giorni:

2 dicembre 2022

Riches

Riches 6 dicembre 2022

È questa la vita che sognavo da bambino

È questa la vita che sognavo da bambino 8 dicembre 2022

The Bad Guy (Stagione 1)

The Bad Guy (Stagione 1) 19 dicembre 2022

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori 21 dicembre 2022

Jack Ryan (Stagione 3)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.