Prime Video cambia interfaccia: è rivoluzione, ecco quando arriverà

Rivoluzione in casa Prime Video. Amazon ha annunciato di aver iniziato la distribuzione della nuova interfaccia utente che presto sarà disponibile per tutti gli abbonati, Italia compresa. Gli iscritti ( prova gratuita 30 giorni) potranno scoprire un’esperienza utente completamente rinnovata tramite dispositivi come console da gioco, Apple TV, Fire TV e app Android, mentre la modifica su iOS e web arriverà in un secondo momento.

L’obiettivo di Amazon con la nuova interfaccia è quello di rendere più semplice per gli appassionati trovare i contenuti che amano, oltre a fornire un impatto visivo più snello e contemporaneo. Si parte da un menu di navigazione semplificato, con una barra laterale verticale che ricorda quelle utilizzate ad esempio da Netflix e Disney .

La barra punta sulla totale immediatezza, dando l’opportunità di cercare un titolo specifico senza i numerosi pulsanti che ad oggi rendono un’operazione così semplice più complicata del necessario. Si potranno filtrare i risultati per genere o per la presenza di contenuti in 4K.

Il nuovo Amazon Prime Video, interfaccia utente tutta rinnovata

Da sottolineare anche la presenza delle nuove opzioni di navigazione secondaria che daranno modo agli utenti di spostarsi tra l’offerta in base al contenuto o al tipo di proposta. Si darà maggior risalto ai canali specifici, un’offerta su cui Amazon vuole puntare parecchio, oltre a fornire statistiche simil-Netflix, come una classifica dei film o serie TV più visti dagli utenti.

La nuova interfaccia di Amazon Prime Video è in fase di rollout in tutto il mondo, quindi potrà essere necessario aspettare qualche settimana prima di vederla anche con il tuo abbonamento. Ricorda che, nel caso non fossi iscritto, puoi sfruttare quando vuoi la tua prova gratuita di 30 giorni.

