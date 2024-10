Prime Gaming: tutti i giochi gratuiti di ottobre 2024

Prime Gaming, il servizio dedicato agli appassionati di videogiochi gestito da Amazon, ha già scelto quali sono i primi giochi gratuiti di ottobre 2024. Il mese dei gamer nostalgici è proprio questo, grazie ad alcuni titoli come Tomb Raider: Legend che sono una vera e propria piacevole sorpresa. Questo servizio è incluso nell’abbonamento Prime di Amazon.

Grazie a Prime hai tanti vantaggi inclusi, non solo giochi gratuiti con Prime Gaming. Infatti, hai accesso anticipato a tantissimi sconti esclusivi su Amazon. Inoltre, hai sempre consegna e reso gratuiti. A questo si aggiungono anche piattaforme interessanti come Prime Video, per film, serie TV e UEFA Champions League, Prime Music, Audible e molte altre ancora.

Adesso però vediamo cosa offre Prime Gaming incluso nel tuo abbonamento Amazon Prime. Ogni mese potrai riscattare una selezione molto interessante e variegata di giochi gratuiti. Potrai riscattarli e giocarci da PC senza alcun costo aggiuntivo. Dovrai solo collegarti alla pagina del servizio ed effettuare l’accesso direttamente con il tuo account Prime.

Prime Gaming: i giochi gratuiti di ottobre 2024

Una buona lista è stata annunciata da Amazon in merito ai giochi gratuiti disponibili da ottobre 2024 su Prime Gaming. Ecco quali puoi già riscattare:

Tomb Raider: Legend

Spirit of the North

No Straight Roads

The Eternal Cylinder

SCARF

Hive Jump 2: Survivors

Vediamo adesso i prossimi giochi gratuiti che potranno essere riscattati nei prossimi giorni di ottobre 2024 su Prime Gaming:

17 ottobre 2024 Mystery Box: Hidden Secrets Vlad Circus: Descend Into Madness Through the Darkest of Times Killing Floor 2 Zombies Ate My Neighbours and Ghoul Patrol

24 ottobre 2024 Pumpkin Jack The Gunk Stasis: Bone Totem Gargoyles Remastered Monster Train Morbid: The Seven Acolytes

31 ottobre 2024 A Plague Tale: Innocence Death’s Door Haunted Hotel: Personal Nightmare – Collector’s Edition Scorn Coromon