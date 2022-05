Prime Gaming, ecco i giochi gratis per PC di giugno 2022

Amazon ha presentato la line-up di giochi gratis per PC che gli abbonati a Prime Gaming potranno scaricare a partire da giugno 2022.

E si tratta di titoli molto interessanti visto che abbiamo Far Cry 4, ma anche un prodotto storico come Fuga da Monkey Island insieme a Astrologaster, Across the Grooves, Calico e WRC 8 FIA World Rally Championship. Tutto quello che devi fare è abbonarti al Prime, se non lo hai già fatto, e dal prossimo mese avrai l’opportunità di scaricarli senza costi aggiuntivi.

Prime Gaming di giugno 2022: Far Cry 4, Monkey Island e una sorpresa legata a Pokémon Go!

Non ci sono però soltanto i giochi gratis per PC, che già di per sé sono un regalo più che gradito. Sempre da giugno 2022, gli abbonati a Prime Gaming potranno ottenere dei contenuti esclusivi legati a Pokémon Go, con oggetti aggiuntivi come Poké Ball e molto altro ancora.

Per il resto, sono previsti dei DLC legati ad Apex Legends, Fall Guys, PUBG: Battleground, Roblox e tanto altro. Per un mese che si prospetterà come al solito molto ricco per tutti gli abbonati Prime.

Ti ricordiamo che sei ancora in tempo per riscattare i giochi di maggio 2022, nel caso non l’avessi ancora fatto: si tratta di Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Shattered – Tale of The Forgotten King, Out of Line, Cat Quest e Mail Mole + ‘Xpress Deliveries. Per farlo, collegati a questo indirizzo e accedi con le tue credenziali Amazon Prime.

