Siete alla ricerca di un mini proiettore economico, potente e performante? Ecco a voi l'offerta proveniente dagli Amazon Prime Day che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando del mini proiettore portatile Artlii Q che solo per questa occasione passa da 69,99 euro a 55,99 euro.

Mini proiettore Artlii Q: caratteristiche principali

Il mini videoproiettore Artlii Q ha una batteria ricaricabile incorporata, che può essere utilizzata per 1,5-2 ore per un lungo periodo, e le dimensioni del proiettore sono 14,5×9,3×5,6 cm e 0,32 kg per poterlo portare ovunque voi vogliate con comodità e semplicità. Il mini videoproiettore Artlii Q è l'ultima versione aggiornata della serie YG300 con rapporto di contrasto 1200: 1 e luminosità 1200 lumen.

Il mini proiettore supporta la connessione con iOS e smartphone Android. Per connettersi a uno smartphone, è necessario utilizzare cavi da HDMI a LIGHTING (per smartphone iOS) o da HDMI a Type-C (per smartphone Android) per collegare il proiettore e lo smartphone. Tutto questo può essere vostro al prezzo esclusivo di soli 55,99 euro invece dei consueti 69,99 euro e riceverlo in meno di 48 ore a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home