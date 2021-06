La tavoletta grafica XP Pen Deco 03 wireless è in promozione su Amazon €79,99. Le offerte del Prime Day rendono l'acquisto più conveniente attraverso un ribasso del 20% che corrisponde uno sconto effettivo di €20.

Le spedizioni sono gratuite su tutto il territorio nazionale ed effettuate in circa 48 ore.

XP Pen Deco 03 in oggetto a per il Prime Day

XP Pen Deco 03 è una tavoletta grafica degna di nota visto che ad un prezzo ridotto consente a tutti gli appassionati di poter lavorare in modo preciso e funzionale. Disponibile in colorazione nera la tavoletta, include al suo interno tutti gli accessori necessari per poter disegnare senza ulteriori spese.

In particolar modo, le dimensioni della superficie attiva sono di 25 x 14 cm. Attraverso gli 8192 livelli di pressione e una frequenza di 266 RPS, il feedback è altamente veritiero e privo di ritardi. Lo Stilo, fornito in confezione, ha un design ergonomico così da consentire un'impugnatura sempre comoda e confortevole. È di tipo passivo, dunque non richiede alcun tipo di batteria al suo interno.

La tavoletta grafica, inoltre, presenta nella sua parte laterale dei tasti funzione che permettono d'interagire con i programmi di grafica in modo. In particolar modo è presente una rotella di scorrimento che facilita le operazioni di zoom in e zoom out. Sono poi presenti 6 tasti che possono essere programmati a proprio piacimento. Al momento della ricezione, però, questi permettono di accedere al pannello dei pennelli, alla gomma e al salvataggio rapido.

Il prodotto è stato poi progettato per essere compatibile sia con gli utenti che utilizzano la mano destra che quelli che prediligono la mano sinistra.

La compatibilità è attestata sia su Windows che su Mac OS e con la maggior parte dei software di grafica come ad esempio la suite di Adobe, krita, Blender, Maya e Corel painter.

La tavoletta grafica XP Pen Deco 03 è acquistabile su Amazon a soli €79,99 grazie alla promozione del Prime Day. Si tratta di un offerta lampo, dunque se si è interessati è meglio concludere l'acquisto al più presto. Le spedizioni sono gratuite e operato in 48 ore su tutto il territorio italiano.

