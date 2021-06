Che prezzo ha la sicurezza? Basso, all'Amazon Prime Day 2021, soprattutto se si tratta di videocamere. Se sarai parecchio veloce, potrai portare a casa un vero e proprio gioiellino WiFi a 19,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Prime Day: spazio alla sicurezza economica

Perché questa videocamera? Perché ha proprio tutto quello che serve per essere un ottimo prodotto, che non penseresti di pagare così poco.

Te la racconto in ordine, così da permetterti di apprezzarla al meglio. Tanto per iniziare, ha un sensore fotografico FHD, che ti consente un visione chiarissima e dettagliata. Solo di giorno? Assolutamente, anche di notte, grazie alla predisposizione integrata. Non solo immagini, con l'audio bidirezionale, hai la possibilità di interagire con l'ambiente dov'è posizionata la videocamera. Puoi parlare – facendoti sentire – ma anche ascoltare quello che accade.

Tutto fantastico, penserai ora, ma come avviene? Grazie alla connessione WiFi e all'app sul tuo smartphone: in pochissimi step, configuri questo gioiellino e poi gestisci tutto proprio dal tuo dispositivo, a distanza e ovviamente senza fili. Per fare un esempio: se hai lasciato il cane a casa, e sei al ristorante, controlli quando vuoi cosa sta combinando. Se necessario, interagisci con la voce per tranquillizzarlo.

Ti ho raccontato che è un dispositivo di sicurezza e così è: c'è un sensore di movimento, che rileva se qualcosa o qualcuno si muove davanti alla videocamera. Che si tratti del tuo bambino in culla – o di un ladro entrato mentre non ci sei – ricevi una notifica istantanea sullo smartphone e controlli la situazione.

Dove posizionare il tuo nuovo gioiellino lo scegli tu: è predisposto per essere appoggiata su un mobile, ma anche fissata al muro o al soffitto, grazie alla sua particolare architettura: il sensore è motorizzato, infatti, e si muove per catturare le immagini a 355 gradi. Per conservare il materiale video che potresti decidere di produrre (ad esempio, per avere le prove di un ladro in casa) puoi scegliere se usare una microSD – ovvero una memoria esterna – oppure se affidarti al cloud. Massima liberà!

Lo so, adesso – dopo aver scoperto tutto quello che offre – hai dimenticato quanto poco costi questa videocamera di sicurezza, in occasione dell'Amazon Prime Day: 19,99€ appena. Devi solo spuntare il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello. Completa rapidamente l'ordine: i coupon attivabili sono pochissimi.

Le spedizioni? Rapide e gratis: la sicurezza arriva a casa prime di partire per le vacanze!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

