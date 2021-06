Hai la TV, ma non è smart oppure la parte smart è pessima? Guarda che bomba all'Amazon Prime Day: Fire TV Stick Lite ora costa 18,99€ con spedizioni rapide e gratis. Un mondo a portata di mano: giochi, streaming di fil e musica, navigazione su Internet: stravolgi tutto, spendendo niente.

Amazon Fire TV Stick Lite al Prime Day è praticamente in regalo

Un prodotto eccezionale, che colleghi dietro la TV – attraverso l'ingresso HDMI – e ti catapulta in un mondo tutto da esplorare. Dimentica di spendere cifre enormi per avere una vera televisione smart, con questo gioiellino spendi meno di due pizze d'asporto e ti godi il meglio ogni volta che vuoi, dove vuoi.

Film e serie TV in streaming? Musica in streaming? Nessun problem! Ci sono tutte le applicazioni che ti servono: in fondo, questo dispositivo monta una personalizzazione di Android! Con il suo super telecomando in dotazione, espandi il potenziale del dispositivo e godi anche della presenza di Alexa: chiedi all'assistente vocale qualsiasi informazione o comanda la casa smart. Puoi anche affidarti a lei per aprire con la voce le app che più ti piacciono, dopo che le avrai scaricate dallo store.

Quello che ti racconto oggi è come comprare un PC in miniatura spendendo appena 18,99€: è un affare che solo all'Amazon Prime Day puoi fare! Fire TV Stick Lite a 18,99€ lo prendi adesso e le spedizioni sono rapide e gratis!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home