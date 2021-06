Kindle e Kindle Paperwhite sono in offerta su Amazon a partire da €59. Il Prime Day offre la possibilità a tutti i lettori di acquistare questi dispositivi a un prezzo fantastico con uno sconto che varia dal 23 al 25%.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite su tutto il territorio italiano e operate in circa 24 ore.

Prime Day: perché acquistare oggi un Kindle

Il Kindle è un dispositivo pratico e che permette di avere migliaia di libri ovunque si vada. Rientrante nella categoria di eReaders, oggi la linea di proprietà Amazon vanta tre modelli in totale ossia Kindle, Paperwhite e Oasis.

Kindle

Kindle è il modello base che vanta un display da 6 pollici e con una risoluzione da 167 ppi. Se la lettura non è un passatempo quotidiano, tale modello può essere ritenuto perfetto per le proprie esigenze. Vanta una luce frontale composta da 4 LED e una memoria complessiva di 8 GB, la quale consente di archiviare migliaia di libri senza alcun problema. Supporta la connettività WiFi e la batteria è degna di nota visto che vanta un'autonomia di diverse settimane.



Il prezzo conclusivo di Kindle è di €59,99 su Amazon per il Prime Day.

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite è la versione superiore a quella base che vanta sempre un display da 6 pollici ma in questo caso la risoluzione ammonta a 300 ppi. Grazie a questa sua caratteristica, possono essere letti anche fumetti e graphic novel senza alcun problema. Il taglio di memoria disponibile è da 8 GB nonostante si sta anche una versione da 32 GB. Inoltre la luce frontale è composta da 5 LED e il display è a filo con l'intera struttura non creando dislivelli. Punto forte di questo dispositivo e ovviamente la sua resistenza all'acqua certificata IPX8. In conclusione può connettersi sia mediante WiFi o eventualmente scegliere per la versione con WiFi più connettività del cellulare gratuita.

Il prezzo conclusivo di Kindle Paperwhite e di soli €99,99 su Amazon per il Prime Day.

