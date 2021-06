I content creator e i videomaker lo sanno bene: non può mai mancare un gimbal per fotocamera. Ce ne sono tantissimi in giro, ma oggi ve ne consigliamo uno dei migliori. Oggi noi vi consigliamo il Ronin SC, uno stabilizzatore progettato per tutti i videoamatori emergenti che possiedono camere piccole, compatte e versatili. Grazie al Prime Day è possibile acquistarlo a soli 209,00 euro al posto di 359,00€ a cui viene solitamente venduto. Lo sconto è del 42% e il risparmio di ben 150 euro.

DJI Ronin SC: caratteristiche principali

Il Ronin SC di DJI è un prodotto premium realizzato in un form factor mignon: si tratta infatti di uno stabilizzatore a tre assi pensato per essere utilizzato con una sola mano e avente un design ultra-leggero ma robusto. Il gadget è stato progettato per tutte le fotocamere mirrorless e compatte aventi un carico massimo di 2 kg (con ottica, SD e batteria compresa). Questo piccolo grande gioiellino vi permetterà di realizzare video professionali con una camera anche senza aver troppa esperienza nell'utilizzo di simili accessori.

Il gimbal vi consentirà di effettuare riprese che non pensavate nemmeno di poter fare: pensiamo alla modalità Vertigo che consiste nella rotazione completa e illimitata a 360° per un uso creativo e non solo. Con questo meraviglioso accessorio per la vostra fotocamera, sarete in grado di realizzare panning, timelapse, motion-lapse e tantissime altre funzionalità uniche.

Con l'active-tracker 3.0 vi basterà montare il vostro smartphone sulla slitta della fotocamera per utilizzare il device stesso come monitor secondario per le vostre riprese. E non è tutto: con l'app DJI potrete calibrare al meglio il Ronin, nonché utilizzarlo da remoto.

Cosa aspettate? Acquistate oggi questo fantastico dispositivo a soli 209 euro su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

